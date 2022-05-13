Кучма, Ющенко и Порошенко призвали мир помочь украинской власти спасти защитников "Азовстали"

Второй, третий и пятый президенты Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко обратились к руководителям стран мира, чтобы помочь спасти жизнь гражданских и военных с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо, которое опубликовал Порошенко .

Порошенко предложил властям присоединиться к процессу переговоров по экстракции защитников "Азовстали" рядом с международными и украинскими представителями власти и лично принять участие в реализации этой процедуры.

"Мы обращаемся к руководителям стран мира. В государства-члены Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и Канады, Китая, Турции и других, а также в ООН. Просим всеми имеющимися дипломатическими ресурсами помочь украинским властям спасти жизнь гражданских и военных украинцев, которых на территории завода "Азовсталь" Россия по приказу Путина пытается уничтожить варварскими методами", - заявил Порошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что Турция предлагала России эвакуировать бойцов "Азова" из Мариуполя на свою территорию. Анкара готова была гарантировать, что эти украинские военные больше не примут участие в защите Украины.

Также сообщалось, что Украина добивается процедуры "экстракшн" в третью страну для защитников Мариуполя.

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