Кучма, Ющенко і Порошенко закликали світ допомогти українській владі врятувати захисників "Азовсталі"

"Ми звертаємося до керівників країн світу. У держави-члени Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки і Канади, Китаю, Туреччини та інших, а також в ООН. Просимо всіма наявними дипломатичними ресурсами допомогти українській владі врятувати життя цивільних і військових українців, яких на території заводу "Азовсталь" Росія за наказом Путіна намагається знищити варварськими методами", - заявив Порошенко.

Президенти закликали кожного долучитися, щоб врятувати життя захисників.

Порошенко запропонував владі приєднатися до процесу переговорів щодо екстракції захисників "Азовсталі" поряд з міжнародними та українськими представниками влади та особисто взяти участь у реалізації цієї процедури.