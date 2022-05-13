Кучма, Ющенко і Порошенко закликали світ допомогти українській владі врятувати захисників "Азовсталі"

Другий, третій і п'ятий президенти Леонід Кучма, Віктор Ющенко і Петро Порошенко звернулися до керівників країн світу, щоб допомогти врятувати життя цивільних і військових з території заводу "Азовсталь" в Маріуполі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист, який опублікував Порошенко.
"Ми звертаємося до керівників країн світу. У держави-члени Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки і Канади, Китаю, Туреччини та інших, а також в ООН. Просимо всіма наявними дипломатичними ресурсами допомогти українській владі врятувати життя цивільних і військових українців, яких на території заводу "Азовсталь" Росія за наказом Путіна намагається знищити варварськими методами", - заявив Порошенко.
Президенти закликали кожного долучитися, щоб врятувати життя захисників.
Порошенко запропонував владі приєднатися до процесу переговорів щодо екстракції захисників "Азовсталі" поряд з міжнародними та українськими представниками влади та особисто взяти участь у реалізації цієї процедури.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Туреччина пропонувала Росії евакуювати бійців "Азова" з Маріуполя на свою територію. Анкара готова була гарантувати, що ці українські військові більше не візьмуть участь у захисті України.
Також повідомлялося, що Україна домагається процедури "экстракшн" у третю країну для захисників Маріуполя.
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