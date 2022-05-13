RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кучма, Ющенко і Порошенко закликали світ допомогти українській владі врятувати захисників "Азовсталі"

Фото: Кучма, Ющенко і Порошенко звернулися до миру, щоб врятували людей з "Азовсталі" (Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

Другий, третій і п'ятий президенти Леонід Кучма, Віктор Ющенко і Петро Порошенко звернулися до керівників країн світу, щоб допомогти врятувати життя цивільних і військових з території заводу "Азовсталь" в Маріуполі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист, який опублікував Порошенко.

"Ми звертаємося до керівників країн світу. У держави-члени Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки і Канади, Китаю, Туреччини та інших, а також в ООН. Просимо всіма наявними дипломатичними ресурсами допомогти українській владі врятувати життя цивільних і військових українців, яких на території заводу "Азовсталь" Росія за наказом Путіна намагається знищити варварськими методами", - заявив Порошенко.

Президенти закликали кожного долучитися, щоб врятувати життя захисників.

Порошенко запропонував владі приєднатися до процесу переговорів щодо екстракції захисників "Азовсталі" поряд з міжнародними та українськими представниками влади та особисто взяти участь у реалізації цієї процедури.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Туреччина пропонувала Росії евакуювати бійців "Азова" з Маріуполя на свою територію. Анкара готова була гарантувати, що ці українські військові більше не візьмуть участь у захисті України.

Також повідомлялося, що Україна домагається процедури "экстракшн" у третю країну для захисників Маріуполя.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
АзовстальВиктор ЮщенкоЛеонід КучмаПетро Порошенко