Кучма выступил за аудит "национализированных" в ОРДЛО предприятий

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма предложил провести аудит предприятий, "национализированных" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Об этом он сказал на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Кучма отметил, что у некоторых бизнесменов нет желания забирать эти предприятия, поскольку они доведены до плачевного состояния.

"Что с этим делать? Мы по картинкам с вами видим, в каком состоянии предприятия там. Ужас, действительно", - сказал он.

Поэтому Кучма считает, что надо сделать аудит, в том числе и международный. "А потом уже принимать окончательные решения. Должно быть заседание СНБО, где соответствующие поручения, в том числе и на эту тему, должны быть написаны и выполняться", - сказал он.

Как сообщало РБК-Украина, 5 июня представители Трехсторонней контактной группы на своем заседании в Минске договорились разработать механизм пошагового прекращения огня на Донбассе. Кроме того, как заявил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик, представитель Украины в ТКГ в Минске Леонид Кучма предложил снять блокаду с ОРДЛО.

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма 6 июня заявил, что условием снятия Украиной торговой блокады с отдельных районов Донецкой и Луганской областей должен стать возврат находящих там предприятий собственникам.