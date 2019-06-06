Кучма виступив за аудит "націоналізованих" в ОРДЛО підприємств

Представник України в Тристоронній контактній групи по врегулюванню ситуації на Донбасі Леонід Кучма запропонував провести аудит підприємств, "націоналізованих" в окремих районах Донецької і Луганської областей. Про це він сказав на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Кучма зазначив, що в деяких бізнесменів немає бажання забирати ці підприємства, оскільки вони доведені до жалюгідного стану.

"Що з цим робити? Ми по картинках з вами бачимо, в якому стані підприємства. Жах, справді", - сказав він.

Тому Кучма вважає, що треба зробити аудит, в тому числі і міжнародний. "А потім вже приймати остаточні рішення. Має бути засідання РНБО, де відповідні доручення, в тому числі і на цю тему, повинні бути написані і виконуватися", - сказав він.

Як повідомляло РБК-Україна, 5 червня представники Тристоронньої контактної групи на своєму засіданні в Мінську домовилися розробити механізм покрокового припинення вогню на Донбасі. Крім того, як заявив спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдик, представник України в ТКГ в Мінську Леонід Кучма запропонував зняти блокаду з ОРДЛО.

Представник України в Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі Леонід Кучма 6 червня заявив, що умовою зняття Україною торгової блокади з окремих районів Донецької та Луганської областей стати повернення підприємств власникам.