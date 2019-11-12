Кучма и Сайдик не приедут на заседание ТКГ в Минск

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе Леонид Кучма и спецпредставитель председателя ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик не приедут на заседание ТКГ в Минск. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Белоруси, сообщает "Интерфакс-Запад".

Как отмечается, они примут участие в заседании Контактной группы по видеосвязи.

"Они (Сайдик и Кучма) не прибудут", - сообщили в министерстве.

Сообщается, что из-за тумана в Минске не смог приземлиться самолет с представителем Украины в контактной группе Леонидом Кучмой. Из-за плохих погодных условий, вероятнее всего, не сможет прибыть и спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик.

Напомним, пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила, что итоги работы ТКГ за последний период открыли путь к встрече "нормандской четверки". При этом она отметила, что по мнению Леонида Кучмы, на встрече возможно согласование дорожной карты достижения мира в Украине.

Добавим, что представитель страны в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма не считает "формулу Штайнмайера" - формулой мира. По мнению Кучмы, для реализации мира на Донбассе необходима помощь иностранных лидеров.