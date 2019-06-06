Кучма: решение вопроса блокады ОРДЛО должно быть двухсторонним

Условием снятия Украиной торговой блокады с отдельных районов Донецкой и Луганской областей должен стать возврат находящих там предприятий собственникам. Об этом на брифинге заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кучма, передает корреспондент РБК-Украина.

Кучма отметил, что украинская сторона наверняка хочет вернуть те предприятия, которые были "национализированы".

"Если вы "национализировали" все предприятия, вы ответьте, когда вы собираетесь их возвращать. Этот вопрос сегодня существует", - сказал он.

При этом он считает, что Украина переплачивает, покупая коксующийся уголь в США и Южной Африке. "А были наши шахты, из которых мы получали уголь. Мы переплачиваем очень много", - сказал он.

Комментируя конкретные шаги по снятию блокады с ОРДЛО, Кучма сказал: "Вопрос блокады - нет никакой экономической блокады. Почитайте решение СНБО и указ Порошенко - это временное ограничение перемещения грузов через линию столкновения. Но проблема существует, вопрос возникает на каждом заседании контактной группы. Мы заявляем, движение должно быть двухсторонним. Поднимался вопрос - отменить указ президента".

Как сообщало РБК-Украина, 5 июня представители Трехсторонней контактной группы на своем заседании в Минске договорились разработать механизм пошагового прекращения огня на Донбассе. Кроме того, как заявил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик, представитель Украины в ТКГ в Минске Леонид Кучма предложил снять блокаду с ОРДЛО.

Отметим, генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что торговля с предприятиями на оккупированных территориях Донецкой и Луганской области возможна лишь при их регистрации и уплате налогов в Украине. Поэтому, по его словам, "идея снять экономическую блокаду означает легализацию выплаты налогов террористическим образованиям и перекладывание социальных и коммунальных расходов псевдореспублик на украинский бюджет".