Первое в 2020 году заседание ТКГ состоится 16 января

Заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе состоится в четверг, 16 января, в Минске. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-секретяря представителя Украины в ТКГ в Минске Леонида Кучмы Дарки Олифер в Facebook.

Кроме того, Олифер сообщила, что 14 января Леонид Кучма провел встречу со специальным представителем действующего главы ОБСЕ в Украине и в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) Хайди Грау.

Как сообщается, в ходе встречи стороны обсудили ход имплементации минских соглашений и реализации договоренностей лидеров стран "нормандской четверки" в Париже. Кроме того, они обговорили повестку дня первого заседания ТКГ в 2020 году, которое запланировано на 16 января в Минске, а также отметили важность взаимного освобождением удерживаемых лиц, что произошло 29 декабря прошлого года.

Также Леонид Кучма сообщил о несоблюдении режима тишины со стороны незаконных воорушенных формирований ОРДЛО. При этом представитель Украины в ТКГ рассказал, что в результате обстрелов есть погибшие и раненые украинские военные.

"Полное прекращение огня, вывод с территории Украины иностранных вооруженных формирований и техники, восстановление контроля над границей - только из этого может начаться возвращение мира", - отметил он.

Кроме того, Леонид Кучма поздравил посла Грау со вступлением в полномочия и выразил надежду, что ее работа поможет приблизить Украину к миру.

Напомним, 5 декабря 2019 года новым спецпредставителем ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Донбассу стала швейцарский димпломат Хайди Грау. На этой должности она заменила дипломата Мартина Сайдика.

Отметим, состоялся обмен пленными между Украиной и ОРДЛО. Сообщается, что "ДНР" получила 60 человек, Киев - 52.

Также "ЛНР" в рамках обмена пленными получила от Киева 63 человека. В свою очередь, боевики передали Киеву 25 украинцев. Таким образом, предварительно, формула обмена составила 123 на 76.