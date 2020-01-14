Перше в 2020 році засідання ТКГ відбудеться 16 січня

Засідання Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі відбудеться в четвер, 16 січня, в Мінську. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-секретяря представника України в ТКГ в Мінську Леоніда Кучми Дарки Оліфер у Facebook.

Крім того, Оліфер повідомила, що 14 січня Леонід Кучма провів зустріч зі спеціальним представником діючого голови ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактної групи (ТКГ) Хайді Грау.

Як повідомляється, в ході зустрічі сторони обговорили хід імплементації мінських угод і реалізації домовленостей лідерів країн "нормандської четвірки" в Парижі. Крім того, вони обговорили порядок денний першого засідання ТКГ в 2020 році, яке заплановано на 16 січня у Мінську, а також відзначили важливість взаємного звільненням утримуваних осіб, що відбулося 29 грудня минулого року.

Також Леонід Кучма повідомив про недотримання режиму тиші з боку незаконних воорушенных формувань ОРДЛО. При цьому представник України в ТКГ розповів, що в результаті обстрілу є загиблі і поранені українські військові.

"Повне припинення вогню, виведення з території України іноземних збройних формувань і техніки, відновлення контролю над кордоном - тільки з цього може початися повернення світу", - зазначив він.

Крім того, Леонід Кучма привітав посла Грау з набранням повноваження і висловив сподівання, що її робота допоможе наблизити Україну до світу.

Нагадаємо, 5 грудня 2019 року новим спецпредставником ОБСЄ в Тристоронньої контактній групі Донбасу стала швейцарський димпломат Хайді Грау. На цій посаді вона замінила дипломата Мартіна Сайдика.

Зазначимо, відбувся обмін полоненими між Україною і ОРДЛО. Повідомляється, що "ДНР" отримала 60 чоловік, Київ - 52.

Також ЛНР" рамках обміну полоненими отримала від Києва 63 людини. У свою чергу, бойовики передали Києву 25 українців. Таким чином, попередньо, формула обміну склала 123 76.