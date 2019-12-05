ОБСЕ назначила нового спецпредставителя в контактной группе

Фото: Хайди Грау (peoplepill.com)

На место Мартина Сайдина назначили швейцарского дипломата Хайди Грау

Новым спецпредставителем ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по Донбассу станет швейцарский димпломат Хайди Грау. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналистки Стеф Лихтенштейн.

Сообщается, что на открытии министерского саммита ОБСЕ в Братиславе глава организации Мирослав Лайчак объявил о назначении Грау спецпредставителем в трехсторонней контактной группе. На этой должности она заменит дипломата Мартина Сайдика.

Напомним, Сайдик был назначен спецпредставителем ОБСЕ в Украине в июне 2015 года. Австрийский дипломат также является постоянным представителем Австрии при ООН. До этого также работал начальником отдела расширения Европейского союза, торговли, торговых отношений за пределами ЕС и Центральной Азии.

Отметим, в конце мая новым главой Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине стал турецкий дипломат Яшар Халит Чевик. Он сменил на этом посту бывшего заместителя госсекретаря министерства иностранных дел Турции Эртурула Апакана. Кроме того, в прошлом году Марк Этерингтон занял должность заместителя главы миссии ОБСЕ.