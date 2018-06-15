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Интервью

Кучма обсудил ремонт моста в Станице Луганской с главой делегации Красного Креста

НовостиПолитика    15.06.2018 - 15:17
Фото: Леонид Кучма (Виталий Носач/РБК-Украина)
Фото: Леонид Кучма (Виталий Носач/РБК-Украина)

Также обсудили ряд гуманитарных вопросов, которые касаются Донбасса

Леонид Кучма провел встречу с председателем делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) в Украине Аланом Эшлиман. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"В разговоре обсудили ряд гуманитарных вопросов, которые касаются Донбасса. В частности, речь шла о бесперебойном водоснабжении в Донецкой и Луганской областях, в которой нуждаются мирные жители по обе стороны линии соприкосновения", - говорится в сообщении.

Как сообщила Олифер, основное внимание было уделено вопросу аварийно-ремонтных работ моста в районе Станицы Луганской.

Собеседники согласились относительно необходимости активизации работы для решения указанной проблемы.

Отдельно Кучма проинформировал собеседника о несоблюдении режима тишины со стороны НВФ ОРДЛО.

Напомним, 8 июня миссия Международного комитета Красного Креста доставила на оккупированную часть Донбасса более 230 тонн гуманитарной помощи.

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Теги публикации: Леонид Кучма, Олифер  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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