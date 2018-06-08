Красный Крест доставил на Донбасс более 230 тонн гумпомощи

Красный Крест доставил на Донбасс продуктовые, гигиенические и медицинские наборы

Миссия Международного комитета Красного Креста доставила на оккупированную часть Донбасса более 230 тонн гуманитарной помощи. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

"Через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" проследовало 13 грузовиков с продуктовыми, гигиеническими и медицинскими наборами общим весом более 230 тонн от Международного комитета Красного Креста", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки пересекли 42 тыс. лиц. По состоянию на утро, 8 июня 2018 года, КПВВ на Донбассе работают в штатном режиме.