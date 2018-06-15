Кучма обговорив ремонт мосту у Станиці Луганській з головою делегації Червоного Хреста

Також обговорили низку гуманітарних питань, які стосуються Донбасу

Леонід Кучма провів зустріч з головою делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) в Україні Аланом Ешліманом. Про це повідомила прес-секретар представника України у контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

"У розмові обговорили низку гуманітарних питань, які стосуються Донбасу. Зокрема, йшлося про безперебійне водопостачання в Донецькій та Луганській областях, якого потребують мирні мешканці по обидві сторони лінії зіткнення", - йдеться у повідомленні.

Як повідомила Оліфер, основну увагу було приділено питанню аварійно-ремонтних робіт моста в районі Станиці Луганської.

Співрозмовники погодились щодо необхідності активізації роботи для вирішення зазначеної проблеми.

Окремо Кучма поінформував співрозмовника щодо недотримання режиму тиші з боку НЗФ ОРДЛО.

Нагадаємо, 8 червня місія Міжнародного комітету Червоного Хреста доставила на окуповану частину Донбасу понад 230 тонн гуманітарної допомоги.