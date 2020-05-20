Кучма просил исключить его из Контактной группы, - Зеленский

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма просил снять его с этого поста. Кучма заявлял, что ему сложно в ней работать.

Об этом на пресс-конференции заявил президент Владимир Зеленский, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, Кучма обращался с такой просьбой после того, как был повышен статус украинской делегации в Контактной группе.

"Сейчас у нас есть Резников (Алексей Резников, вице-премьер и замглавы делегации в Минске, - ред.), он уже на всех заседаниях. И действительно, Леонид Данилович говорил: "Давайте передадим все мои полномочия господину Резникову"", - отметил Зеленский.

Он добавил, что попросил Кучму остаться в Контактной группе, пока Российская Федерация обновит состав своей делегации, после чего он сможет принять решение.

Новость дополняется