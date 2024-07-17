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Кучеренко викликав голову АРМА на комітет ПЕК пояснити причини мільярдних втрат від управління "Укрнафтобурінням"

Середа 17 липня 2024 14:59
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Кучеренко викликав голову АРМА на комітет ПЕК пояснити причини мільярдних втрат від управління "Укрнафтобурінням" Фото: Кучеренко викликав голову АРМА на комітет ПЕК обговорити втрати від управління "Укрнафтобурінням" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань ЖКГ, народний депутат Олексій Кучеренко вважає необхідним обговорити на засіданні Комітету мільярдні втрати, які несе держава, після передачі агентством АРМА в управління одного з найуспішніших раніше видобувних підприємств "Укрнафтобуріння".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook нардепа.

"Читаю чергову порцію масованого піару від керівниці АРМА Олени Думи про якісь колосальні "здобутки" в управлінні "націоналізованою" газовидобувною компанією "Укрнафтобуріння". Читаю аргументацію колишнього керівника УНБ про мільярдні збитки державного бюджету як реальний наслідок цих "здобутків". Якось аргументи виробничника мені здаються набагато обґрунтованішими, ніж піар-риторика чергової "гіперуспішної" управлінки від команди "нових облич", — написав Кучеренко.

Він наголосив, що майже 3 мільярди недоотриманих держбюджетом від працюючого підприємства податків навряд чи можна вважати "перемогою" АРМА.

"А підсумковий відʼємний результат від "управління" УНБ більше 1,8 млрд гривень спонукає до очевидного питання — скільки на цю суму можна було закупити дронів і амуніції для ЗСУ? Можливо, я помиляюсь?! Можливо, у пані Олени Думи є якісь "контраргументи"?" – запитує перший заступник голови комітету ЖКГ.

Наразі він звернувся до голови Комітет ВРУ з питань енергетики та ЖКГ з пропозицією обговорити ситуацію на засіданні комітету.

"Стадіон так стадіон!" — резюмував нардеп.

Нагадаємо, днями Олексій Кучеренко поставив керівництву АРМА низку незручних питань, які стосуються, зокрема, ситуації з втратою буквально через кілька місяців після призначення нового менеджменту "Укрнафтобуріння" ліцензії на розробку Сахалінського родовища після позову Держгеонадр.

Кучеренко наголошує, що без чіткої публічної відповіді на ці питання подібна піар-метушня і гасла від АРМА протягом останніх 7 місяців лише підтверджуватимуть викладений у їх висновках принцип роботи "результатом управління є здійснення управління".

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