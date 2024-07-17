Кучеренко вызвал главу АРМА на комитет ПЭК объяснить причины миллиардных потерь от управления "Укрнефтебурением"
Первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам ЖКХ народный депутат Алексей Кучеренко считает необходимым обсудить на заседании Комитета миллиардные потери, которые несет государство, после передачи агентством АРМА в управление одного из самых успешных ранее добывающих предприятий "Укрнефтебурения".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook нардепа.
"Читаю очередную порцию массированного пиара от руководительницы АРМА Елены Думы о каких-то колоссальных "добываниях" в управлении "национализированной" газодобывающей компанией "Укрнефтебурения". Читаю аргументацию бывшего руководителя УНБ о миллиардных убытках государственного бюджета как реальное следствие этих "достижений". кажутся гораздо более обоснованными, чем пиар-риторика очередной "гиперуспешной" управленцы от команды "новых лиц", - написал Кучеренко.
Он подчеркнул, что почти 3 миллиарда недополученных госбюджетом от работающего предприятия налогов вряд ли можно считать "победой" АРМА.
"А итоговый отрицательный результат от "управления" УНБ более 1,8 млрд гривен побуждает к очевидному вопросу - сколько на эту сумму можно было закупить дронов и амуниции для ВСУ? Возможно, я ошибаюсь?! Возможно, у госпожи Елены Думы есть какие-то "контраргументы" "?" – спрашивает первый заместитель председателя комитета ЖКХ.
В настоящее время он обратился к председателю Комитета ВРУ по вопросам энергетики и ЖКХ с предложением обсудить ситуацию на заседании комитета.
"Стадион да стадион!" – резюмировал нардеп.
Напомним, на днях Алексей Кучеренко поставил руководству АРМА ряд неудобных вопросов, касающихся, в частности, ситуации с потерей буквально через несколько месяцев после назначения нового менеджмента "Укрнефтебурения" лицензии на разработку Сахалинского месторождения после иска Госгеонадр.
Кучеренко отмечает, что без четкого публичного ответа на эти вопросы подобная пиар-возня и лозунги от АРМА в течение последних 7 месяцев будут лишь подтверждать изложенный в их выводах принцип работы "результатом управления является осуществление управления".
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