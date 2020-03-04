Кучеренко назвал Геруса главным разрушителем украинской энергетики

Председатель энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус является главным разрушителем отечественной энергетики и пытается помешать назначению профессионального кандидата на пост министра энергетики. Об этом написал народный депутат Украины, первый заместитель комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

"По моей информации, главный деструктор и разрушитель украинской энергетики, глава профильного комитета депутат Г. пытается "сбить" кандидатуру Ивана Плачкова, считающегося наиболее реальным претендентом на должность Министра энергетики", - написал Кучеренко.

Ранее Алексей Кучеренко сообщал, что на рынке электроэнергии проводятся подозрительные сделки, на которых зарабатывают миллионы благодаря схеме, пролоббированной председателем энергетического комитета парламента Андреем Герусом.

Напомним, благодаря так называемой "поправке Геруса" с 1 октября 2019 года был возобновлен импорт электроэнергии из России, который привел к проблемам в энергетической и угольной отраслях, в частности ограничению мощностей украинских энергопредприятий, вследствие чего энергокомпании и шахты понесли убытки. Ряд политиков расценивают действия Геруса по возобновлению импорта электроэнергии из РФ как преступление против государства Украина.

В декабре прошлого года СМИ сообщали, что решениями судов НАБУ и СБУ обязали возбудить уголовное дело против председателя энергетического комитета Рады Андрея Геруса за государственную измену и злоупотребление властью.

Как писало РБК-Украина, ранее Алексей Кучеренко обвинил Геруса "в ручном режиме" управления энергетикой, что уничтожает отрасль.