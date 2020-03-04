ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Кучеренко назвал Геруса главным разрушителем украинской энергетики

Новости » Политика     04.03.2020 - 16:38
Кучеренко назвал Геруса главным разрушителем украинской энергетики
Фото: Алексей Кучеренко (ba.org.ua)

Кучеренко убежден, что Герус пытается помешать назначению Плачкова на пост министра энергетики

Председатель энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус является главным разрушителем отечественной энергетики и пытается помешать назначению профессионального кандидата на пост министра энергетики. Об этом написал народный депутат Украины, первый заместитель комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

"По моей информации, главный деструктор и разрушитель украинской энергетики, глава профильного комитета депутат Г. пытается "сбить" кандидатуру Ивана Плачкова, считающегося наиболее реальным претендентом на должность Министра энергетики", - написал Кучеренко.

Ранее Алексей Кучеренко сообщал, что на рынке электроэнергии проводятся подозрительные сделки, на которых зарабатывают миллионы благодаря схеме, пролоббированной председателем энергетического комитета парламента Андреем Герусом.

Напомним, благодаря так называемой "поправке Геруса" с 1 октября 2019 года был возобновлен импорт электроэнергии из России, который привел к проблемам в энергетической и угольной отраслях, в частности ограничению мощностей украинских энергопредприятий, вследствие чего энергокомпании и шахты понесли убытки. Ряд политиков расценивают действия Геруса по возобновлению импорта электроэнергии из РФ как преступление против государства Украина.

В декабре прошлого года СМИ сообщали, что решениями судов НАБУ и СБУ обязали возбудить уголовное дело против председателя энергетического комитета Рады Андрея Геруса за государственную измену и злоупотребление властью.

Как писало РБК-Украина, ранее Алексей Кучеренко обвинил Геруса "в ручном режиме" управления энергетикой, что уничтожает отрасль.

Вопреки поручению президента импорт электроэнергии из России и Беларуси продолжается, - ВЭА Мы шокированы решением Минэкоэнерго отказаться от диалога по "зеленому тарифу", - норвежский инвестор
Новости Украины Алексей КучеренкоАндрей ГерусИван ПлачковМинэнерго
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь