Кучеренко назвав Геруса головним руйнівником української енергетики

Фото: Олексій Кучеренко (ba.org.ua)

Кучеренко переконаний, що Герус намагається перешкодити призначенню Плачкова на пост міністра енергетики

Голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус є головним руйнівником вітчизняної енергетики та намагається перешкодити призначенню професійного кандидата на пост міністра енергетики. Про це написав народний депутат України, перший заступник комітету з питань енергетики й житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко на своїй сторінці в Facebook, передає РБК-Україна.

"За моєю інформацією, головний деструктор і руйнівник української енергетики, голова профільного комітету депутат Г. намагається "збити" кандидатуру Івана Плачкова, що вважається найбільш реальним претендентом на посаду Міністра енергетики", - написав Кучеренко.

Раніше Олексій Кучеренко повідомляв, що на ринку електроенергії проводяться підозрілі угоди, на яких заробляють мільйони завдяки схемі, пролобійованої головою енергетичного комітету парламенту Андрієм Герусом.

Нагадаємо, завдяки так званій "поправці Геруса" з 1 жовтня 2019 року було відновлено імпорт електроенергії з Росії, яка призвела до проблем в енергетичній та вугільній галузях, зокрема обмеження потужностей українських енергопідприємств, внаслідок чого енергокомпанії й шахти мати збитки. Ряд політиків розцінюють дії Геруса за відновлення імпорту електроенергії з РФ як злочин проти держави Україна.

У грудні минулого року ЗМІ повідомляли, що рішеннями судів НАБУ і зобов'язали СБУ порушити кримінальну справу проти голови енергетичного комітету Ради Андрія Геруса за державну зраду та зловживання владою.

Як писало РБК-Украина, раніше Олексій Кучеренко звинуватив Геруса "в ручному режимі" управління енергетикою, що знищує галузь.