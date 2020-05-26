Кубраков заявил, что против него запустили информационную атаку

Руководитель "Укравтодора" Александр Кубраков заявил, что часть представителей дорожного рынка объявила против него информационную войну.

Об этом Кубраков заявив в видеообращении на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

По его словам, все началось с того, как "Укравтодор" начал вводить систему типичных квалификационных требований к подрядчикам. Ранее любой заказчик дорожных работ мог прописывать тендерные требования под конкретных исполнителей, теперь же требования высокие, единые и понятные для всех.

"Меня атаковали лично, потому что впервые за всю историю "Укравтодор" не прогнулся перед правилами уголовного дорожного бизнеса", - заявил он.

В этом видео он также обнародовал запись разговора бывшего председателя ГАК "Автомобильные дороги Украины", председателя ОО "Всеукраинская дорожная ассоциация" Артема Гриненко и бывшего помощника народного депутата Артура Герасимова.

Кубраков также отмечает, что похожие материалы против него публикует ОО "Лига антитраста" и "Всеукраинская дорожная ассоциация".

"Мы поставили рынок перед выбором: или меняйтесь, инвестируйте в свои компании, или нам придется прощаться с вами. Часть рынка выбрала худшее решение - инвестировать не в технику, не в людей, а инвестировать в грязные кампании против нас", - добавил Кубраков.

Напомним, ранее сообщалось, что в этом году "Укравтодор" планирует обновить 4200 км дорог в Украине, что является рекордным показателем со времен независимости. Для сравнения, в 2019 году было восстановлено всего 800-900 км дорог.