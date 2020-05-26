Кубраков заявив, що проти нього запустили інформаційну атаку

Керівник "Укравтодору" Олександр Кубраков заявив, що частина представників дорожнього ринку оголосила проти нього інформаційну війну.

Про це Кубраков заявив у відеозверненні на своїй сторінці в Facebook, передає РБК-Україна.

За його словами, все почалося з того, як "Укравтодор" почав вводити систему типових кваліфікаційних вимог до підрядників. Раніше будь-який замовник дорожніх робіт міг прописувати тендерні вимоги під конкретних виконавців, тепер же високі вимоги, єдині та зрозумілі для всіх.

"Мене напав особисто, тому що вперше за всю історію "Укравтодор" не прогнувся перед правилами кримінального дорожнього бізнесу", - заявив він.

У цьому відео він також оприлюднив запис розмови колишнього голови ДАК "Автомобільні дороги України", голови ГО "Всеукраїнська дорожня асоціація" Артема Гриненко і колишнього помічника народного депутата Артура Герасимова.

Кубраков також зазначає, що схожі матеріали проти нього публікує ГО "Ліга антитраста" та "Всеукраїнська дорожня асоціація".

"Ми поставили ринок перед вибором: або міняйтеся, інвестуйте в свої компанії, або нам доведеться прощатися з вами. Частина ринку вибрала найгірше рішення - інвестувати не в техніку, не в людей, а інвестувати в брудні кампанії проти нас", - додав Кубраков.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в цьому році "Укравтодор" планує оновити 4200 км доріг в Україні, що є рекордним показником з часів незалежності. Для порівняння, у 2019 році було відновлено всього 800-900 км доріг.