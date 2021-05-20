Кубраков заявил, что продолжит реформы дорожной отрасли на посту министра

Министр инфраструктуры Александр Кубраков обещает продолжить реформирование дорожной отрасли и распространить принципы, которые показали свою эффективность, на другие отрасли, за которые отвечает его ведомство.

Об этом Кубраков заявил с трибуны Рады перед голосованием за его назначение.

"Уже за первый год президентской программы "Большая стройка" Украина получила рекордное количество обновленных дорог. До прошлого года в Украине никто не мог поверить, что в Украине могут быть хорошие новые дороги и это достижение трудно оспорить, потому по новым дорогам ездят и будут ездить все еще многие и многие годы. И это только по результатам 2020 года", - заявил Кубраков.

В целом по результатам 2020 и 2021 біло отремонтировано почти 40% основной сети дорог Украины. Это около 9000 км дорог только государственного значения.

"За этот период не было любимых областей, как было раньше - была Винницкая область, была Львовская область, была Донецкая область. Очень символично, что в прошлом году больше всего отремонтировано дорог в Закарпатской и Луганской областях", - подчеркнул Кубраков.

По его словам, в этих областях вообще не ремонтировались дороги последние десятилетия.

"По всей стране появляются новые дороги и здесь нет никакой политической составляющей. … На примере дорог нашей команде удалось доказать, что украинское государство способно решать проблемы, которые накапливались годами. ... В прошлом году только в нашем проекте, за который отвечал "Укравтодор", было создано примерно 50 000 рабочих мест, еще примерно 150 000 рабочих мест в смежных отраслях. 1,5% ВВП - это статистика НБУ, КШЭ, Ukrainian outlook было сформировано за счет "Большого строительства", - подчеркнул министр.

По его словам, за последнее время удалось разморозить и завершить десяток долгостроев в разных уголках Украины.

”Мы уничтожили недостроенные памятники коррупции и несостоятельности. Я могу перечислить сотни таких объектов по всей стране.... На известном долгострое Украины Запорожском мосту уже открыто движение по первому балочному мосту в конце прошлого года. В этом году мы открываем проезд уже по вантовом мосту. Отрасль начала быстро и эффективно по единым и четкими прозрачным правилам", - добавил Кубраков.

Он также заявил, что его задача навести порядок и в других отраслях, так же как в дорожной.

"На что бы хотелось отдельно отметить - я не буду искать виновных предшественников, потому что много проблем в области накапливалось не одно десятилетие. Я хорошо это увидел в должности руководителя "Укравтодора", потому что если инфраструктура была недоинвестирована 20-30 лет, то искать виновных предшественников - достаточно сложно. Наша задача просто решить все эти непростые проблемы так же как мы это сделали в дорожной отрасли делаем", - резюмировал он.