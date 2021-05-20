Кубраков заявив, що продовжить реформи дорожньої галузі на посаді міністра
Міністр інфраструктури Олександр Кубраков обіцяє продовжити реформування дорожньої галузі і поширити принципи, які показали свою ефективність, на інші галузі, за які відповідає його відомство.
Про це Кубраков заявив з трибуни Ради перед голосуванням за його призначення.
"Вже за перший рік президентської програми "Велике будівництво " Україна отримала рекордну кількість оновлених доріг. До минулого року в Україні ніхто не міг повірити, що в Україні можуть бути хороші нові дороги і це досягнення важко оскаржити, тому по нових дорогах їздять і будуть їздити все ще багато і багато років. І це тільки за результатами 2020 року.
Загалом за результатами 2020 та 2021 року було відремонтовано майже 40% основної мережі доріг України. Це близько 9000 км доріг тільки державного значення.
"За цей період не було улюблених областей, як було раніше - була Вінницька область, була Львівська область, була Донецька область. Дуже символічно, що минулого року найбільше відремонтовано доріг у Закарпатській та Луганській областях", - підкреслив Кубраков.
За його словами, в цих областях взагалі не ремонтувалися дороги останні десятиліття.
"По всій країні з'являються нові дороги і тут немає ніякої політичної складової... На прикладі доріг нашій команді вдалося довести, що українська держава здатна вирішувати проблеми, які накопичувалися роками. ... Минулого року тільки в нашому проекті, за який відповідав "Укравтодор", було створено приблизно 50 000 робочих місць, ще приблизно 150 000 робочих місць у суміжних галузях. 1,5% ВВП - це статистика НБУ, КШЕ, яка була сформована шляхом "Великого будівництва", - підкреслив міністр.
За його словами, за останній час вдалося розморозити і завершити десяток довгобудів в різних куточках України.
"Ми знищили недобудовані пам'ятники корупції та неспроможності. Я можу перерахувати сотні таких об'єктів по всій країні... На відомому довгобуді України Запорізькому мосту вже відкрито рух по першому балочному мосту в кінці минулого року. Цього року ми відкриваємо проїзд вже по вантовому мосту. Галузь почала швидко і ефективно за єдиними і чіткими прозорими правилами", - додав Кубраков.
Він також заявив, що його завдання навести порядок і в інших галузях, так само як у дорожній.
"На що б хотілося окремо відзначити - я не буду шукати винних попередників, тому що багато проблем в області накопичувалося не одне десятиліття. Я добре це побачив на посаді керівника "Укравтодору", тому що якщо інфраструктура була недоінвестована 20-30 років, то шукати винних попередників - досить складно. Наше завдання просто вирішити всі ці непрості проблеми так само як ми це зробили в дорожній галузі", - резюмував він.
Нагадаємо, 20 травня Верховна рада призначила нового міністра інфраструктури. Ним став нинішній голова "Укравтодору" Олександр Кубраков.
"За" проголосували 284 нардепи. Відразу після призначення міністр склав присягу члена Кабінету міністрів.