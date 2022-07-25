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Кубраков сказал, когда заработает зерновое соглашение

Фото: министр инфраструктуры Александр Кубраков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Соглашение по экспорту зерна, подписанное Украиной, Турцией, ООН и Россией, должно заработать уже на этой неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заявление министра инфраструктуры Александра Кубракова во время брифинга, который транслировался на Youtube.

"Мы ожидаем, что заработаем в ближайшие дни. Ожидаем создания координационного центра в Стамбуле на этой неделе, готовим все, что зависит от нас, чтобы мы были готовы к старту на этой неделе", - сказал он.

Кубраков заявил, в рамках зернового соглашения разминирование будет происходить "исключительно в том коридоре, который нам необходим для экспорта зерна".

Кроме того, заместитель министра инфраструктуры Юрий Васьков сообщил, что сейчас параллельно происходит два процесса - "формирование общего центра в Стамбуле, наши представители уже прибыли в Стамбул, сегодня ожидается прибытие других сторон и мы надеемся, что сегодня-завтра будут разработаны и согласованы внутренние технические документы этого центра, и он со среды будет готов работать".

По его словам, деятельность центра заключается в надзоре и координации функционирования так называемого гуманитарного коридора, она не распространяется на территориальные воды Украины. "В наших территориальных водах только украинская власть имеет компетенции обеспечивать все процессы", - сообщил он.

Другой процесс - это подготовка наших служб, портов, это уже идет несколько дней, сказал он. "Мы считаем, что в течение ближайших суток мы будем готовы работать по восстановлению экспорта продукции из наших портов. Речь идет о порте Черноморск, он будет первый, потом будет Одесса, потом порт Южный. В течение двух недель мы будем технически готовы осуществлять экспорт из всех трех портов", - добавил Васьков.

"Уже в течение этой недели мы надеемся, что первое отправление будет осуществлено", - сказал он.

Напомним, 22 июля Украина, Россия, ООН и Турция подписали соглашение, которое разблокирует экспорт украинского зерна по Черному морю.

Однако 23 июля Россия ударила ракетами по порту Одессы.

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