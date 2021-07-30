Кубраков представил план развития украинских портов, изношенность которых достигла рекордов

Сейчас - это 80% от прибыли после уплаты всех налогов.

"В то время как портовая инфраструктура стран ЕС и других наших соседей дотируется государством, мы годами не только не поддерживали, но и забирали в госбюджет средства, которые должны направляться на поддержку и развитие инфраструктуры. В результате - степень изношенности портовой инфраструктуры достигла рекордных 80%", - сказал Александр Кубраков.

Для обновления стратегической портовой инфраструктуры в ближайшие 5 лет необходимо привлечь около 17 млрд грн капитальных инвестиций.

Правительство рассматривает различные сценарии сотрудничества с инвесторами, наиболее приоритетным из которых является концессия. Это позволит более чем на половину покрыть потребность в капитальных инвестициях, что даст толчок для развития международной торговли и экономики в целом. Для привлечения дополнительных инвестиций планируют продлить сроки аренды для имеющихся портовых операторов.

До конца года в концессию планируют передать ГП "Стивидорная компания "Ольвия" и ГП "Херсонский морской торговый порт". Также совместно с Офисом простых решений МИУ разрабатывает систему комплексных разрешений на строительство объектов портовой инфраструктуры и их обслуживание.

По словам Александра Кубракова, правительство работает над параллельным развитием припортовой инфраструктуры государственных стивидоров, в частности железнодорожной и автомобильной.

Так, до конца этого года планируют завершить модернизацию порта "Южный" одновременно с завершением укладки и электрификации колей на участке "Черноморская - Береговая", что значительно увеличит пропускную способность госстивидора.

Параллельно продолжается строительство 5,3 км автодороги, которая соединит М-28 Одесса - Южный с портом. Маршрут станет бесплатной альтернативной дороге, которая проходит через территорию частной компании.

"Также реализуются проекты развития портовой и железнодорожной инфраструктуры в портах Черноморск, Николаев, Мариуполь", - добавил министр.