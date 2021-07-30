Кубраков представив план розвитку українських портів, зношеність яких досягла рекордів

Зараз ці виплати становлять 80% від прибутку після сплати всіх податків.

"У той час коли портова інфраструктура країн ЄС та інших наших сусідів дотується державою, ми роками не тільки не підтримували, але й забирали у держбюджет кошти, які мали б спрямовуватися на підтримку та розвиток інфраструктури. Внаслідок цього - ступінь зношеності портової інфраструктури досягнув рекордних 80%", - сказав Олександр Кубраков.

Для оновлення стратегічної портової інфраструктури у найближчі 5 років необхідно залучити близько 17 млрд грн капітальних інвестицій.

Уряд розглядає різні сценарії співпраці з інвесторами, найбільш пріоритетним з яких є концесія. Це дозволить більше ніж на половину покрити потребу в капітальних інвестиціях, що дасть поштовх для розвитку міжнародної торгівлі та економіки в цілому. Для залучення додаткового інвестування планують подовжити терміни оренди для наявних портових операторів.

До кінця року в концесію планують передати ДП "Стивідорна компанія "Ольвія" та ДП "Херсонський морський торговий порт". Також спільно з Офісом простих рішень МІУ розробляє систему комплексних дозволів на будівництво об'єктів портової інфраструктури та їх обслуговування.

За словами Олександра Кубракова, уряд працює над паралельним розвитком припортової інфраструктури державних стивідорів, зокрема залізничної та автомобільної.

Так, до кінця цього року завершити модернізацію порту “Южний” одночасно з завершенням укладання та електрифікації залізничних колій дільниці "Чорноморська - Берегов", що значно збільшить пропускну спроможність держстивідора.

Паралельно триває будівництво 5,3 км автодороги, що з’єднає М-28 Одеса – Южний з портом. Маршрут стане безкоштовною альтернативним до наявного, що проходить через територію приватної компанії.

"Також реалізуються проєкти розвитку портової та залізничної інфраструктури в портах Чорноморськ, Миколаїв, Маріуполь", - додав міністр.