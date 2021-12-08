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Кубраков объяснил, почему с его именем связали компанию Officium SW Ltd

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Киев, Среда 08 декабря 2021 17:21
Кубраков объяснил, почему с его именем связали компанию Officium SW Ltd Фото: министр инфраструктуры Александр Кубраков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В конце 2018 года было принято решение о закрытии компании Officium SW Ltd, и тогда же она должна была быть закрыта, но существовала "на бумаге" и в 2020 году.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пост министра инфраструктуры Александра Кубракова в Facebook.

"Вчера в СМИ появилась информация о компании Officium SW Ltd., которая была зарегистрирована на моих бывших бизнес-партнеров и меня. Компания была основана еще в июле 2018 под стартап, предусматривавший регистрацию прав интеллектуальной собственности в сфере IT. К сожалению, украинское законодательство по интеллектуальной собственности пока не дает должной защиты для бизнеса и инновационных продуктов, поэтому тогда мы выбрали регистрацию за рубежом. Надеюсь, что эта ситуация изменится с запуском Дія City. Впоследствии мы отказались от идеи стартапа. Буквально через несколько месяцев после запуска в конце 2018 года было принято решение о закрытии компании", - пишет Кубраков.

По его информации, уже в 2018 году эта компания была закрыта.

"Никаких документов, как миноритарный участник с долей в 6,6%, я не имел. Поэтому при заполнении деклараций в 2018 и 2019 годах я не отмечал корпоративные права на компанию. Уже позже я узнал, что Officium SW Ltd. окончательно была исключена из реестра только весной 2020 года. Однако даже при таких условиях она существовала только на бумаге, по ней не происходило никаких операций или движения средств", - отметил Кубраков.

Министр также подчеркнул, что выступает за максимальную открытость данных при декларировании.

"Я поддерживаю обязательное декларирование государственных служащих и стараюсь уделять этому вопросу максимальное внимание. Однако никто не застрахован от непреднамеренного внесения в декларацию ошибочных данных или их невнесения. С началом своей политической деятельности я всегда старался действовать последовательно. Перед вступлением в партию «Слуга народа» отказался от управления собственным бизнесом, оставаясь его владельцем. В 2021 году полностью вышел из бизнеса, сосредоточившись исключительно на государственных делах. Все эти изменения должным образом задекларированы, а налоги уплачиваются в Украине", - резюмировал Кубраков.

Как сообщалось, Александр Кубраков стал министром инфраструктуры в мае 2021 года. "За" проголосовали 284 нардепа. До этого Кубраков занимал должность главы "Укравтодора".

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