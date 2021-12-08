Кубраков пояснив, чому з його ім'ям пов'язали компанію Officium SW Ltd

Наприкінці 2018 року було ухвалено рішення про закриття компанії Officium SW Ltd, і тоді вона повинна була бути закрита, але існувала "на папері" і в 2020 році.

"Вчора у ЗМІ з'явилася інформація про компанію Officium SW Ltd., яка була зареєстрована на моїх колишніх бізнес-партнерів і мене. Компанія була заснована ще в липні 2018 року під стартап, який передбачав реєстрацію прав інтелектуальної власності у сфері IT. На жаль, українське законодавство щодо інтелектуальної власності поки що не дає належного захисту для бізнесу та інноваційних продуктів, тому тоді ми вибрали реєстрацію за кордоном. Сподіваюся, що ця ситуація зміниться із запуском Дія City. Згодом ми відмовилися від ідеї стартапу. Буквально через кілька місяців після запуску наприкінці 2018 року було ухвалено рішення про закриття компанії", - пише Кубраков.

За його інформацією, вже у 2018 році ця компанія була закрита.

"Жодних документів, як міноритарний учасник з часткою в 6,6%, я не мав. Тому при заповненні декларацій у 2018 та 2019 роках я не наголошував на корпоративних правах на компанію. Вже пізніше я дізнався, що Officium SW Ltd. остаточно була виключена з реєстру лише навесні 2020 року. Проте навіть за таких умов вона існувала лише на папері, за нею не відбувалося жодних операцій чи руху коштів”, - зазначив Кубраков.

Міністр також наголосив, що виступає за максимальну відкритість даних під час декларування.

"Я підтримую обов'язкове декларування державних службовців і намагаюся приділяти цьому питанню максимальну увагу. Проте ніхто не застрахований від ненавмисного внесення до декларації помилкових даних або їх невнесення. З початком своєї політичної діяльності я завжди намагався діяти послідовно. Перед вступом до партії "Слуга народу" відмовився від управління власним бізнесом, залишаючись його власником. У 2021 році повністю вийшов із бізнесу, зосередившись виключно на державних справах. Усі ці зміни належним чином задекларовані, а податки сплачуються в Україні", - резюмував Кубраков.