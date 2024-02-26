Кубраков про новий інцидент із зерном у Польщі: є схожість з російською гібридною війною

"Ті, хто пошкодив українське зерно, мають бути знайдені, нейтралізовані та покарані. У цьому зацікавлені дві дружні цивілізовані європейські держави. Подібні заплановані демонстраційні відеоролики та коментарі мають схожість з російською гібридною війною", - заявив він.

За словами Кубракова, посольство надіслало ноту з вимогою знайти та покарати винних.

"Поліція вже зробила процесуальні дії на місці. Справою займається комісаріат поліції у Бидгощі. Ми тримаємо це під контролем", - констатував міністр.

Четвертий випадок за місяць

20 лютого на коліях станції "Медика" польські протестувальники висипали близько 4 тонн зерна з двох вагонів зерновозів, які очікували перевантаження на вузьку колію. Ця агропродукція також йшла транзитом до Німеччини. Тоді співорганізатор протесту польських фермерів Роман Кондрув заявляв, що нібито протестувальники висипають зерно "через емоції".

23 лютого у Польщі невідомі знову пошкодили українську сільськогосподарську продукцію. Зловмисники розкрили три зерновози та висипали їх вміст.

Третій випадок трапився 24 лютого. Інцидент стався на польській залізничній станції Дорогуськ.

25 лютого в Польщі знову розсипали зерно, що йшло транзитом залізницею. Цього разу знищено понад 150 тонн зерна.