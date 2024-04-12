Кубраков назвав єдиний спосіб захистити енергооб'єкти від атак РФ

За його словами, цього року енергетична система України краще підготовлена до російських атак. Зокрема фокус захисту був на 2 рівні - від "Шахедів" На думку Кубракова, саме від безпілотників вдалось захистити більшість об'єктів.

"Декілька областей, які зараз піддаються найбільшим атакам - вони живляться саме шляхом трансформаторів, які захищені 2 рівнем захисту. Тобто на ці конструкції вже були не одні атаки і вони витримали їх і я сподіваюсь що і надалі будуть витримувати захист", - розповів він.

Однак він зауважив, що повністю захистити енергооб'єкти можна лише третім рівнем захисту - це будівництво нових підстанцій занурених під землю.

"Це набагато більш складніше. Ми це розробили спільно з Генштабом. Їх військові інженери розробили ці конструкції, чотири країни-партнери надіслали своїх інженерів і ті з самого початку приймали участь у розробці. Це Велика Британія, США, Німеччина і Японія", - розповів він.

Кубраков зауважив, що наразі випробування такого захисту було завершено і воно повністю підтверджує, що такі конструкції можу захистити від ракет будь-якого типу.

Атаки РФ на ТЕЦ і ТЕС в Україні

11 квітня російські війська влаштували черговий масований обстріл по Україні, використавши як дрони, так і ракети, зокрема "Кинджали". Під ударом знову опинилися енергетичні об'єкти у чотирьох областях України.

Зокрема, атакою РФ було повністю зруйновано Трипільську ТЕС, розташовану в Київській області. Донедавна Трипільська ТЕС була найбільшим постачальником електроенергії в Київську, Черкаську та Житомирську області. Згодом з'ясувалося, що через масову російську атаку 11 квітня знищено всю генерацію "Центренерго".

Зокрема, росіяни вдарили по ДніпроГЕС. Найважча ситуація була у Харкові. Місто залишилося без світла, були проблеми з інтернетом, водою, електротранспорт не працює.

В "Укренерго" назвали атаку на енергетику найбільшою за весь час війни. Аварійні відключення ввели у семи областях.

Детальніше про наслідки атаки на ДніпроГЕС та що відомо про саму станцію - у матеріалі РБК-Україна.

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