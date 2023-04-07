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Кубраков з міністром оборони Туреччини обговорив роботу "зернового коридору"

Фото: міністр інфраструктури України Олександр Кубраков та міністр оборони Туреччини Хулусі Акар (twitter.com/tcsavunma)
Автор: Валерія Поліщук

У п'ятницю, 7 квітня, міністр оборони Туреччини Хулусі Акар зустрівся з міністром інфраструктури України Олександром Кубраковим. Під час зустрічі вони обговорили роботу "зернового коридору".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства оборони Туреччини у Twitter.

"Під час зустрічі відбувся обмін думками щодо безперебійної роботи зернового коридору", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що чиновники висловили задоволеність роботою, що проводиться у Спільному координаційному центрі.

Нагадаємо, у березні міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що "зернову угоду" продовжили на 120 днів.

Однак Росія стверджує, що нібито давала згоду на продовження угоди лише на 60 днів.

Пізніше Москва показала перелік вимог щодо "зернової угоди" і погрожує вийти з угоди, якщо їх не виконуватимуть.

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МІУТурцияВійна Росії проти Українизерновий коридор