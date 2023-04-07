ua ru
Пт, 07 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Кубраков з міністром оборони Туреччини обговорив роботу "зернового коридору"

Новость на русском →
П'ятниця 07 квітня 2023 18:56
Кубраков з міністром оборони Туреччини обговорив роботу "зернового коридору" Фото: міністр інфраструктури України Олександр Кубраков та міністр оборони Туреччини Хулусі Акар (twitter.com/tcsavunma)
Автор: Валерія Поліщук

У п'ятницю, 7 квітня, міністр оборони Туреччини Хулусі Акар зустрівся з міністром інфраструктури України Олександром Кубраковим. Під час зустрічі вони обговорили роботу "зернового коридору".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства оборони Туреччини у Twitter.

"Під час зустрічі відбувся обмін думками щодо безперебійної роботи зернового коридору", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що чиновники висловили задоволеність роботою, що проводиться у Спільному координаційному центрі.

Нагадаємо, у березні міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що "зернову угоду" продовжили на 120 днів.

Однак Росія стверджує, що нібито давала згоду на продовження угоди лише на 60 днів.

Пізніше Москва показала перелік вимог щодо "зернової угоди" і погрожує вийти з угоди, якщо їх не виконуватимуть.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
МІУ Турция Війна Росії проти України зерновий коридор
NEWS
З вулиці – до військкомату. Як розпізнати порушення при врученні повісток в Україні
З вулиці – до військкомату. Як розпізнати порушення при врученні повісток в Україні
DAILY
Від Гостомеля до Рубіжного. Історія піхотного офіцера "Метіса" про запеклі бої проти росіян
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Від Гостомеля до Рубіжного. Історія піхотного офіцера "Метіса" про запеклі бої проти росіян