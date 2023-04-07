Кубраков с министром обороны Турции обсудил работу "зернового коридора"

В пятницу, 7 апреля, министр обороны Турции Хулуси Акар встретился с министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым. В ходе встречи они обсудили работу "зернового коридора".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства обороны Турции в Twitter .

"В ходе встречи состоялся обмен мнениями относительно бесперебойной работы зернового коридора", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что чиновники выразили удовлетворенность работой, проводимой в Совместном координационном центре.

Напомним, в марте министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что "зерновое соглашение" продлили на 120 дней.

Однако Россия утверждает, что якобы давала согласие на продление соглашения всего на 60 дней.

Позже Москва показала перечень требований по "зерновой сделки" и грозится выйти из соглашения, если их не будут выполнять.

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