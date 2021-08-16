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Кубраков: на Крюковском вагоностроительном заводе уже начали производство 100 новых пассажирских вагонов

Автор: Наталия Гурковская

Крюковский вагоностроительный завод впервые за 20 лет получил государственный заказ на производство 100 пассажирских вагонов и уже начал их изготовление.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на официальную страницу в Facebook министра инфраструктуры Александра Кубракова.

По данным министра, завод изготовит, в том числе, и вагоны капсульного типа, которые во всем мире начинают становиться трендом для пассажирских перевозок. Капсульные вагоны по комфорту для пассажиров значительно превосходят существующие купе и плацкарты. У Крюковского завода, таким образом, появится шанс быть в числе первых производителей вагонов данного класса.

"Крюковский вагоностроительный завод - один из гигантов отрасли, который был успешно приватизирован и сохранен вопреки всем вызовам. Такое производство способно жить и развиваться только в условиях устойчивого спроса и хотя бы среднесрочного планирования. Мы взяли на себя обязательства запустить не менее чем 3-летнее планирование государственного заказа для обновления парка вагонов и локомотивов", - пишет министр.

Он также сообщил о планах заменить старые грузовые вагоны "Укрзализныци" на новые. Речь идет о производстве тысяч новых вагонов.

"На примере правительственных решений по прямым закупкам электроэнергии УЗ и поднятых тарифов для грузовых перевозок наша команда показала, что может действовать быстро и эффективно. Имея поддержку всех ветвей власти, Офиса президента, международных партнеров, мы должны спасти железную дорогу от катастрофы и, наконец, обеспечить страну современной железной дорогой", - заключил Кубраков.

Напомним, ранее стало известно о назначении Александра Камышина и.о. Председателя правления АО "Укрзализныця". Александр Кубраков по этому поводу отметил важность сохранения корпоративного управления, а также обозначил главные направления, на которых сосредоточится уже постоянный состав руководства УЗ: обновление подвижного состава, прямые закупки электроэнергии, привлечение иностранных инвесторов и повышение тарифов на грузовые перевозки.

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Укрзализныця