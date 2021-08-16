Кубраков: на Крюківському вагонобудівному заводі вже почали виробництво 100 нових пасажирських вагонів

За даними міністра, завод виготовить, в тому числі, також вагони капсульного типу, які в усьому світі починають ставати трендом для пасажирських перевезень. Капсульні вагони за комфортом для пасажирів значно перевершують існуючі купе і плацкарти. У Крюківського заводу, таким чином, з'явиться шанс бути в числі перших виробників вагонів даного класу.

"Крюківській вагонобудівельний завод - один із гігантів галузі, який було успішно приватизовано та збережено всупереч усім викликам. Таке виробництво здатне жити і розвиватися тільки за умов сталого попиту і хоча б середньострокового планування. Ми взяли на себе зобов’язання запустити щонайменше 3-річне планування державного замовлення для оновлення парку вагонів та локомотивів", - пише міністр.

Він також повідомив про план замінити старі вантажні вагони "Укрзалізниці" на нові. Йдеться про виробництво тисяч нових вагонів.

"На прикладі урядових рішень щодо прямих закупівель електроенергії УЗ та піднятих тарифів для вантажних перевезень наша команда показала, що може діяти швидко та ефективно. Маючи підтримку усіх гілок влади, Офісу президента, міжнародних партнерів, ми маємо врятувати залізницю від катастрофи і нарешті забезпечити країну сучасною залізницею", - зазначив Кубраков.