Кубраков: "Большая стройка" соединила Хортицу и левый берег Запорожья вантовым мостом

"Сегодня состоялась историческое событие - остров Хортица наконец соединяется с левым берегом Запорожья", - написал он в Fаcebook.

По словам министра, работы на объектах Запорожских мостов продолжаются круглосуточно. В дальнейшем на вантовом мосту пройдет достройка пилона, сварка всех сегментов в одну нить балки жесткости, монтаж вантов и опускание балки жесткости в проектное положение с натяжкой вантов. После этого мостостроители начнут устройство гидроизоляции и дорожного покрытия.

Каркас пилона готовят к дальнейшему бетонированию. На низовой части моста ведутся работы по устройству буронабивных свай временной опоры.

"На подходе к верховой части вантового моста мостостроители начали ремонтные работы на плите проезда пролетного строения, а на подходе к низовой части - выполняются работы по установке опорных частей и опускания пролетного строения до проектных отметок", - рассказал Кубраков.

На балочном мосту завершены все этапы продольной надвижки пролетного строения. Теперь там демонтируют арьербек и аванбек. Параллельно на подходе к балочному мосту со стороны Хортицкого района - сооружении № 3 - смонтированы и заварены 8 монтажных блоков коробчатой ​​балки пролетного строения.

На строительной площадке в Кривой бухте закончена сборка очередной секции пролетного строения низовой части моста, продолжается сборка нижних и верхних ортотропных плит.