На вантовом мосту в Запорожье смонтировано предпоследнюю секцию пролетного строения
В воскресенье, 25 июля, плавкран LK-800 установил пятую секцию пролетного строения вантового моста - сооружения №10 инженерного ансамбля запорожских мостов через Днепр.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы автомобильных дорог в Запорожской области в Facebook.
Секция пролетного строения была доставлена Днепром со стройплощадки в районе Кривой бухты и установлена на временные опоры вантового моста.
"Пятая секция - самая легкая из всех секций, которые уже установили на верховую часть моста. Ее вес - 504 тонны", - говорится в заметке.
Для соединения правого берега со стороны острова Хортицы с левым осталось смонтировать еще одну секцию. Ее планируют доставить и установить на временные опоры на этой неделе.
На вантовому мосту в Запоріжжі змонтували п’яту секцію прогонової будови Вчора, 25 липня, несамохідний плавкран...Posted by Служба автомобільних доріг у Запорізькій області on Monday, July 26, 2021
Напомним, работы по возведению запорожских мостов ведутся в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Проект Запорожских мостов предусматривает создание шести развязок, которые включают 27 сооружений, а также двух внеклассовых мостов. Прежде всего, это два проезда балочного моста и два проезда вантового моста.
Как ранее заявил координатор программы "Большая стройка", заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, движение по первой части балочного моста было открыто в декабре прошлого года. Работы на первом проезде вантового моста планируется завершить к 30-летию Независимости.
Как сообщалось, Государственная казначейская служба полностью прекратила любые оплаты по проектам "Большой стройки", как из средств госбюджета, так и за счет уже привлеченных кредитных денег международных партнеров.