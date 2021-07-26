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На вантовом мосту в Запорожье смонтировано предпоследнюю секцию пролетного строения

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Запорожье, Понедельник 26 июля 2021 17:25
На вантовом мосту в Запорожье смонтировано предпоследнюю секцию пролетного строения Фото: на вантовом мосту в Запорожье смонтировано предпоследнюю секцию пролетного строения (facebook.com)
Автор: Наталия Гурковская

В воскресенье, 25 июля, плавкран LK-800 установил пятую секцию пролетного строения вантового моста - сооружения №10 инженерного ансамбля запорожских мостов через Днепр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы автомобильных дорог в Запорожской области в Facebook.

Секция пролетного строения была доставлена Днепром со стройплощадки в районе Кривой бухты и установлена на временные опоры вантового моста.

"Пятая секция - самая легкая из всех секций, которые уже установили на верховую часть моста. Ее вес - 504 тонны", - говорится в заметке.

Для соединения правого берега со стороны острова Хортицы с левым осталось смонтировать еще одну секцию. Ее планируют доставить и установить на временные опоры на этой неделе.

На вантовому мосту в Запоріжжі змонтували п’яту секцію прогонової будови Вчора, 25 липня, несамохідний плавкран...

Posted by Служба автомобільних доріг у Запорізькій області on Monday, July 26, 2021

Напомним, работы по возведению запорожских мостов ведутся в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Проект Запорожских мостов предусматривает создание шести развязок, которые включают 27 сооружений, а также двух внеклассовых мостов. Прежде всего, это два проезда балочного моста и два проезда вантового моста.

Как ранее заявил координатор программы "Большая стройка", заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, движение по первой части балочного моста было открыто в декабре прошлого года. Работы на первом проезде вантового моста планируется завершить к 30-летию Независимости.

Как сообщалось, Государственная казначейская служба полностью прекратила любые оплаты по проектам "Большой стройки", как из средств госбюджета, так и за счет уже привлеченных кредитных денег международных партнеров.

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