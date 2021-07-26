На вантовом мосту в Запорожье смонтировано предпоследнюю секцию пролетного строения

В воскресенье, 25 июля, плавкран LK-800 установил пятую секцию пролетного строения вантового моста - сооружения №10 инженерного ансамбля запорожских мостов через Днепр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы автомобильных дорог в Запорожской области в Facebook.

Секция пролетного строения была доставлена Днепром со стройплощадки в районе Кривой бухты и установлена на временные опоры вантового моста. "Пятая секция - самая легкая из всех секций, которые уже установили на верховую часть моста. Ее вес - 504 тонны", - говорится в заметке. Для соединения правого берега со стороны острова Хортицы с левым осталось смонтировать еще одну секцию. Ее планируют доставить и установить на временные опоры на этой неделе. На вантовому мосту в Запоріжжі змонтували п’яту секцію прогонової будови Вчора, 25 липня, несамохідний плавкран... Posted by Служба автомобільних доріг у Запорізькій області on Monday, July 26, 2021