Кубраков: "Велике будівництво" з’єднало Хортицю та лівий берег Запоріжжя вантовим мостом

"Сьогодні відбулась історична подія - острів Хортиця нарешті поєднано з лівим берегом Запоріжжя", - написав він у Fаcebook.

За словами міністра, роботи на об’єктах Запорізьких мостів тривають цілодобово. У подальшому на вантовому мосту пройде добудова пілону, зварювання всіх сегментів в одну нитку балки жорсткості, монтаж вантів і опускання балки жорсткості в проєктне положення з натяжкою вантів. Після цього мостовики розпочнуть влаштування гідроізоляції та дорожнього покриття.

Каркас пілону готують до подальшого бетонування. На низовій частині мосту ведуться роботи з влаштування буронабивних паль тимчасової опори.

"На підході до верхової частини вантовому мосту мостобудівники розпочали ремонтні роботи на плиті проїзду прогонової будови, а на підході до низової частини - виконуються роботи з встановлення опорних частин та опускання прогонової будови до проєктних відміток", - розповів Кубраков.

На балковому мосту завершено всі етапи поздовжнього насування прогонової будови. Тепер там демонтують ар’єрбек та аванбек. Паралельно на підході до балкового мосту з боку Хортицького району - споруді № 3 - змонтовано та заварено 8 монтажних блоків коробчастої балки прогонової будови.

На будівельному майданчику у Кривій бухті закінчено збирання чергової секції прогонової будови низової частини мосту, триває збирання нижніх та верхніх ортотропних плит.