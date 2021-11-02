Вместо кубометров - энергетические единицы: в Украине изменят систему учета газа

Проектом закона №2553 предусмотрен переход на европейские стандарты учета газа в энергетических единицах.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, в Украине и странах Европейского союза действуют различные подходы к учету природного газа. Учет в Украине - в кубических метрах, а в странах ЕС - в единицах энергии. При этом уже на сегодня существуют определенные административные трудности при оформлении импортированного природного газа из стран ЕС или его закачке в гахохранилища в режиме таможенного склада.

"Более объективным является учет природного газа в энергетических единицах, поскольку обеспечивается более корректное и справедливое ценообразование, облегчается составление энергетического баланса предприятий и становится более прозрачным анализ эффективности использования газа в сравнении с другими энергоносителями", - говорится в документе.

Кроме того, отмечают авторы документа, расчеты за кубические метры потребленного газа нивелируют права потребителя не платить за некачественный газ или платить его меньшую стоимость.

"Для обеспечения унификации деятельности рынка природного газа Украины и стран ЕС, внедрения более справедливого индикатора качества газа как товара, необходимо принять меры по введению учета газа в энергетических единицах (кВт∙ч)", - говорится в пояснительной записке.

Проектом закона предусматривается предоставление права Кабинету министров принимать решение о переходе на расчеты и балансирование на рынке природного газа во время транспортировки, хранения, распределения, добычи, купли-продажи, поставки и потребления природного газа, в том числе таможенного контроля и таможенного оформления при перемещении природного газа через таможенную границу Украины, в единицах энергии.

"Также будет обеспечено информирование потребителя о его потребленном объеме тепловой энергии из расчета единицы измерения киловатт-час [кВт∙ч], в качестве дополнительной информации в платежных документах за услуги поставки тепловой энергии", - говорится в документе.