Замість кубометрів - енергетичні одиниці: в Україні змінять систему обліку газу

Проектом закону №2553 передбачений перехід на європейські стандарти обліку газу в енергетичних одиницях.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, в Україні та країнах Європейського союзу діють різні підходи щодо обліку природного газу. Облік природного газу в Україні здійснюється у кубічних метрах, натомість в країнах ЄС облік природного газу здійснюється в одиницях енергії. При цьому, вже на сьогодні існують певні адміністративні труднощі при оформленні імпортованого природного газу із країн ЄС чи його закачуванні до гахосховищ у режимі митного складу.

"Більш об’єктивним є облік природного газу в енергетичних одиницях, оскільки забезпечується більш коректне та справедливе ціноутворення, полегшується складання енергетичного балансу підприємств та стає більш прозорим аналіз ефективності використання газу у порівнянні з іншими енергоносіями", - йдеться в документі.

Крім того, зазначають автори документу, розрахунки за кубічні метри спожитого газу нівелюють права споживача не сплачувати за неякісний газ або сплачувати його меншу вартість.

"Для забезпечення уніфікації діяльності ринку природного газу України та країн ЄС, впровадження більш справедливого індикатора якості газу як товару, необхідно вжити заходів щодо запровадження обліку газу в енергетичних одиницях (кВт∙год)", - йдеться в пояснювальній записці.

Проектом закону передбачається надання права Кабінету міністрів приймати рішення про перехід на розрахунки та балансування на ринку природного газу під час транспортування, зберігання, розподілу, видобування, купівлі-продажу, постачання та споживання природного газу, у тому числі здійсненні митного контролю та митного оформлення під час переміщення природного газу через митний кордон України, в одиницях енергії.

"Також буде забезпечено інформування споживача про його спожитий обсяг теплової енергії із розрахунку одиниці вимірювання кіловат-година [кВт∙год], в якості додаткової інформації в платіжних документах за послуги постачання теплової енергії", - йдеться в документі.