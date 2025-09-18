Кубок зірок UA STEEL LEAGUE - ексклюзивно на "Київстар ТБ"

Це унікальний формат одноденного турніру, що об’єднає 4 зіркові команди під керівництвом харизматичних президентів - Максима Мухи, Дмитра Глубокого, Івана Голеадора та Віктора Вацка.

Склади команд визначаються сліпим жеребом: на полі зійдуться відомі футболісти, блогери та інші зірки, які змагатимуться за медійними правилами у форматі 6+1. Такий підхід робить турнір непередбачуваним та видовищним.

Подія відбудеться на "Арені Лівий берег" 20 вересня о 14:00 та стане головним шоу вересня у світі медіафутболу.

Де дивитися

Ексклюзивну трансляцію Кубка зірок покаже лише Київстар ТБ. Усі матчі будуть доступні в HD-якості з українським коментуванням.

Не пропустіть яскраву подію осені - Кубок зірок UA STEEL LEAGUE у розділі "Спорт" на "Київстар ТБ".