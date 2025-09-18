Кубок звезд UA STEEL LEAGUE - эксклюзивно на "Киевстар ТВ"

20 сентября на "Киевстар ТВ" состоится эксклюзивная трансляция главного события медиафутбола осени - Кубка звезд UA STEEL LEAGUE.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз "Киевстар ТВ".
Это уникальный формат однодневного турнира, объединяющий 4 звездные команды под руководством харизматичных президентов - Максима Мухи, Дмитрия Глубокого, Ивана Голеадора и Виктора Вацка.
Составы команд определяются слепым жребием: на поле сойдутся известные футболисты, блоггеры и другие звезды, соревнующиеся по медийным правилам в формате 6+1. Такой подход делает турнир непредсказуемым и зрелищным.
Событие состоится на "Арене Левый берег" 20 сентября в 14:00 и станет главным шоу сентября в мире медиафутбола.
Эксклюзивную трансляцию Кубка звезд покажет только "Киевстар ТВ". Все матчи будут доступны в HD-качестве с украинским комментированием.
Не упустите яркое событие осени - Кубок звезд UA STEEL LEAGUE в разделе "Спорт" на "Киевстар ТВ".
Киевстар ТВ - совместный проект "Киевстар" и 1+1 media, основанный 11 декабря 2019 года.
Это платформа кино и телевидения, которая предоставляет пользователям доступ к сотням тысяч часов отечественного и зарубежного контента, прямоэфирным программам и регулярно предлагает эксклюзивные допремьерные показы проектов.
Платформа включает более 430 телеканалов и VOD-библиотеку с 20 тыс. фильмов, сериалов, мультфильмов и шоу. Дополнительная информация: tv.kyivstar.ua