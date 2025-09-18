ua en ru
Кубок зірок UA STEEL LEAGUE - ексклюзивно на "Київстар ТБ" Фото: Київстар ТБ покаже Кубок зірок UA STEEL LEAGUE (freepik.com)
Автор: Ілона Свиридова

20 вересня на "Київстар ТБ" відбудеться ексклюзивна трансляція головної події медіафутболу осені - Кубка зірок UA STEEL LEAGUE.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресреліз "Київстар ТБ".

Це унікальний формат одноденного турніру, що об’єднає 4 зіркові команди під керівництвом харизматичних президентів - Максима Мухи, Дмитра Глубокого, Івана Голеадора та Віктора Вацка.

Склади команд визначаються сліпим жеребом: на полі зійдуться відомі футболісти, блогери та інші зірки, які змагатимуться за медійними правилами у форматі 6+1. Такий підхід робить турнір непередбачуваним та видовищним.

Подія відбудеться на "Арені Лівий берег" 20 вересня о 14:00 та стане головним шоу вересня у світі медіафутболу.

Де дивитися

Ексклюзивну трансляцію Кубка зірок покаже лише Київстар ТБ. Усі матчі будуть доступні в HD-якості з українським коментуванням.

Не пропустіть яскраву подію осені - Кубок зірок UA STEEL LEAGUE у розділі "Спорт" на "Київстар ТБ".

Про "Київстар ТБ"

Київстар ТБ - спільний проєкт "Київстар" та 1+1 media, заснований 11 грудня 2019 року.

Це платформа кіно та телебачення, що надає користувачам доступ до сотень тисяч годин вітчизняного та закордонного контенту, прямоефірних програм і регулярно пропонує ексклюзивні допрем’єрні покази проєктів.

Платформа містить понад 430 телеканалів і VOD-бібліотеку із 20 тис. фільмів, серіалів, мультфільмів і шоу. Додаткова інформація: tv.kyivstar.ua

