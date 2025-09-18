Кубок звезд UA STEEL LEAGUE - эксклюзивно на "Киевстар ТВ"

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз "Киевстар ТВ".

Это уникальный формат однодневного турнира, объединяющий 4 звездные команды под руководством харизматичных президентов - Максима Мухи, Дмитрия Глубокого, Ивана Голеадора и Виктора Вацка.

Составы команд определяются слепым жребием: на поле сойдутся известные футболисты, блоггеры и другие звезды, соревнующиеся по медийным правилам в формате 6+1. Такой подход делает турнир непредсказуемым и зрелищным.

Событие состоится на "Арене Левый берег" 20 сентября в 14:00 и станет главным шоу сентября в мире медиафутбола.

Где смотреть

Эксклюзивную трансляцию Кубка звезд покажет только "Киевстар ТВ". Все матчи будут доступны в HD-качестве с украинским комментированием.

Не упустите яркое событие осени - Кубок звезд UA STEEL LEAGUE в разделе "Спорт" на "Киевстар ТВ".