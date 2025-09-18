ua en ru
Чт, 18 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Кубок звезд UA STEEL LEAGUE - эксклюзивно на "Киевстар ТВ"

Четверг 18 сентября 2025 12:39 promo
UA EN RU
Кубок звезд UA STEEL LEAGUE - эксклюзивно на "Киевстар ТВ" Фото: Киевстар ТВ покажет Кубок звезд UA STEEL LEAGUE (freepik.com)
Автор: Илона Свиридова

20 сентября на "Киевстар ТВ" состоится эксклюзивная трансляция главного события медиафутбола осени - Кубка звезд UA STEEL LEAGUE.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз "Киевстар ТВ".

Это уникальный формат однодневного турнира, объединяющий 4 звездные команды под руководством харизматичных президентов - Максима Мухи, Дмитрия Глубокого, Ивана Голеадора и Виктора Вацка.

Составы команд определяются слепым жребием: на поле сойдутся известные футболисты, блоггеры и другие звезды, соревнующиеся по медийным правилам в формате 6+1. Такой подход делает турнир непредсказуемым и зрелищным.

Событие состоится на "Арене Левый берег" 20 сентября в 14:00 и станет главным шоу сентября в мире медиафутбола.

Где смотреть

Эксклюзивную трансляцию Кубка звезд покажет только "Киевстар ТВ". Все матчи будут доступны в HD-качестве с украинским комментированием.

Не упустите яркое событие осени - Кубок звезд UA STEEL LEAGUE в разделе "Спорт" на "Киевстар ТВ".

О "Киевстар ТВ"

Киевстар ТВ - совместный проект "Киевстар" и 1+1 media, основанный 11 декабря 2019 года.

Это платформа кино и телевидения, которая предоставляет пользователям доступ к сотням тысяч часов отечественного и зарубежного контента, прямоэфирным программам и регулярно предлагает эксклюзивные допремьерные показы проектов.

Платформа включает более 430 телеканалов и VOD-библиотеку с 20 тыс. фильмов, сериалов, мультфильмов и шоу. Дополнительная информация: tv.kyivstar.ua

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевстар Футбол
Новости
В Полтавской области боевые действия повлияли на движение поездов: обновление от УЗ
В Полтавской области боевые действия повлияли на движение поездов: обновление от УЗ
Аналитика
Закроют небо? Решится ли НАТО сбивать российские дроны и ракеты над Украиной
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Закроют небо? Решится ли НАТО сбивать российские дроны и ракеты над Украиной