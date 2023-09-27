Кубок України: "Ворскла" розгромила "Металіст 1925" на шляху в 1/4 фіналу

Кубок України, 1/8 фіналу

"Металіст 1925" – "Ворскла" – 0:3

Голи: Кане, 15, Степанюк, 45+1, Нестеренко, 74

Перші хвилини зустрічі були за "зелено-білими". Підопічні Віктора Скрипника оформили швидкий м'яч, реалізувавши фактично перший небезпечний момент. "Ворскла" невдало вийшла з оборони, тож Кане влучно пробив із гострого кута.

Полтавці продовжили контролювати перебіг подій. Такий сценарій дозволив "Ворсклі" забити вдруге ще до перерви. На першій доданій до першого тайму хвилині Степанюк перекинув м'яч через воротаря після передачі Скляра.

"Металіст 1925" спробував перехопити ініціативу в другій половині. Утім, до справді гольових моментів харків'яни справу так і не змогли довести. Спробували забити господарі ударами з дистанціями. Однак, Фарина відправив м'яч далеко від площини воріт, а з пострілом Борячука впорався Ісенко.

А на 74-й хвилині всі запитання щодо переможця поєдинку зняв Нестеренко. Корнієнко віддав гострий пас після перехоплення, а нападник холоднокровно переправив м'яч у ворота. Далі в турнірі йде "Ворскла".