Кубок Украины: "Ворскла" разгромила "Металлист 1925" по пути в 1/4 финала

Кубок Украины, 1/8 финала

"Металлист 1925" – "Ворскла" – 0:3

Голы: Кане, 15, Степанюк, 45+1, Нестеренко, 74

Первые минуты встречи были за "зелено-белыми". Подопечные Виктора Скрипника оформили быстрый мяч, реализовав практически первый опасный момент. "Ворскла" неудачно вышла из обороны, и Кане метко пробил с острого угла.

Полтавчане продолжили контролировать ход событий. Такой сценарий позволил "Ворскле" забить еще раз до перерыва. На первой добавленной к первому тайму минуте Степанюк перебросил мяч через вратаря после передачи Скляра.

"Металлист 1925" попытался перехватить инициативу во второй половине. Впрочем, до действительно голевых моментов харьковчане так и не смогли довести дело. Пытались забить хозяева ударами с дистанциями. Однако Фарина отправил мяч далеко от створа ворот, а с выстрелом Борячука справился Исенко.

А на 74-й минуте все вопросы о победителе поединка снял Нестеренко. Корниенко отдал острый пас после перехвата, а нападающий хладнокровно переправил мяч в ворота. Далее в турнире идет "Ворскла".