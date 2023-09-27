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Кубок Украины: "Ворскла" разгромила "Металлист 1925" по пути в 1/4 финала

Фото: Полтавчане одолели харьковчан (facebook.com/metalist1925kh)
Автор: Антон Федорцив

Полтавская "Ворскла" одержала победу с крупным счетом над харьковским "Металлистом 1925" в рамках 1/8 финала Кубка Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Кубок Украины, 1/8 финала

"Металлист 1925" – "Ворскла" – 0:3

Голы: Кане, 15, Степанюк, 45+1, Нестеренко, 74

 

Первые минуты встречи были за "зелено-белыми". Подопечные Виктора Скрипника оформили быстрый мяч, реализовав практически первый опасный момент. "Ворскла" неудачно вышла из обороны, и Кане метко пробил с острого угла.

Полтавчане продолжили контролировать ход событий. Такой сценарий позволил "Ворскле" забить еще раз до перерыва. На первой добавленной к первому тайму минуте Степанюк перебросил мяч через вратаря после передачи Скляра.

"Металлист 1925" попытался перехватить инициативу во второй половине. Впрочем, до действительно голевых моментов харьковчане так и не смогли довести дело. Пытались забить хозяева ударами с дистанциями. Однако Фарина отправил мяч далеко от створа ворот, а с выстрелом Борячука справился Исенко.

А на 74-й минуте все вопросы о победителе поединка снял Нестеренко. Корниенко отдал острый пас после перехвата, а нападающий хладнокровно переправил мяч в ворота. Далее в турнире идет "Ворскла".

К слову, киевское "Динамо" сенсационно вылетело от "Оболони" в 1/8 финала Кубка Украины.

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ВорсклаКубок Украины