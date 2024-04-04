Кубок України: "Ворскла" перемогла "Полісся" і стала другим фіналістом змагань

Україна, Кубок України, 1/2 фіналу

"Полісся" – "Ворскла" – 0:1

Гол: Мякушко, 45

Нереалізований пенальті: Будківський, 81 (П)

У стартові хвилини команди поставили на обережність. Головні події розгорталися в середині поля. Поступово ініціативою заволоділи полтавці. У середині тайми з'явилися перші моменти. Ось Степанюк наважився на удар із дистанції – сейв Бойка. А згодом Челядін не зміг замкнути передачу партнера.

На 35-й хвилині ледь не скористалися стандартом "поліські вовки". Це Шабанов на дальній стійці дивом не переправив у ворота продовження подачі від Будківського. А в наступній атаці сам форвард головою відправив м'яч у стійку воріт Ісенка.

Та лідером на перерву пішла "Ворскла". Команда Сергія Долганського оформила гол у роздягальню. Степанюк передачу з лівого флангу грудьми скинув на Мякушка, а той з меж штрафного майданчика пробив під поперечину – 0:1.

"Полісся" спробувало додати в атаці з початком другої половини. Луїфер забарився з ударом після перспективної передачі Будківського. Згодом постріл останнього заблокував оборонець. Натомість спробу Назаренка з дистанції нівелював Сіссоко.

Час ішов, а територіальна перевага житомирян жодних дивідендів господарям не приносила. Додатковий імпульс "поліські вовки" отримали від вимушеної паузи через повітряну тривогу. Відразу після відновлення гри Хрипчук сфолив проти Будківського – одинадцятиметровий. До позначки підійшов сам постраждалий, але Ісенко взяв удар форварда в кут!

Зрештою, "Ворскла" втримала переможний рахунок і втретє в історії вийшла у фінал турніру. У сезоні 2008/09 полтавці виграли трофей, а в кампанії 2019/20 "біло-зелені" програли вирішальний матч київському "Динамо" в післяматчевій серії пенальті.