Кубок України: "Ворскла" перемогла "Полісся" і стала другим фіналістом змагань

Полтавська "Ворскла" мінімально здолала "Полісся" з Житомира в 1/2 фіналу Кубка України 2023/24.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Україна, Кубок України, 1/2 фіналу
"Полісся" – "Ворскла" – 0:1
Гол: Мякушко, 45
Нереалізований пенальті: Будківський, 81 (П)
У стартові хвилини команди поставили на обережність. Головні події розгорталися в середині поля. Поступово ініціативою заволоділи полтавці. У середині тайми з'явилися перші моменти. Ось Степанюк наважився на удар із дистанції – сейв Бойка. А згодом Челядін не зміг замкнути передачу партнера.
На 35-й хвилині ледь не скористалися стандартом "поліські вовки". Це Шабанов на дальній стійці дивом не переправив у ворота продовження подачі від Будківського. А в наступній атаці сам форвард головою відправив м'яч у стійку воріт Ісенка.
Та лідером на перерву пішла "Ворскла". Команда Сергія Долганського оформила гол у роздягальню. Степанюк передачу з лівого флангу грудьми скинув на Мякушка, а той з меж штрафного майданчика пробив під поперечину – 0:1.
"Полісся" спробувало додати в атаці з початком другої половини. Луїфер забарився з ударом після перспективної передачі Будківського. Згодом постріл останнього заблокував оборонець. Натомість спробу Назаренка з дистанції нівелював Сіссоко.
Час ішов, а територіальна перевага житомирян жодних дивідендів господарям не приносила. Додатковий імпульс "поліські вовки" отримали від вимушеної паузи через повітряну тривогу. Відразу після відновлення гри Хрипчук сфолив проти Будківського – одинадцятиметровий. До позначки підійшов сам постраждалий, але Ісенко взяв удар форварда в кут!
Зрештою, "Ворскла" втримала переможний рахунок і втретє в історії вийшла у фінал турніру. У сезоні 2008/09 полтавці виграли трофей, а в кампанії 2019/20 "біло-зелені" програли вирішальний матч київському "Динамо" в післяматчевій серії пенальті.
До слова, напередодні "Шахтар" удома розгромив "Чорноморець" у першому півфіналі Кубка України.
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