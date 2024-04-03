"Шахтар" розгромив "Чорноморець" і став першим фіналістом Кубка України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Кубок України, 1/2 фіналу

"Шахтар" – "Чорноморець" – 4:1

Голи: Сікан, 12, Бондаренко, 44 (пенальті), Судаков, 52, 79 – Штогрін, 18

"Гірники" заволоділи ініціативою з перших хвилин. У дебюті підопічні Маріно Пушіча змарнували низку моментів забити. Егіналдо відправив м'яч поруч зі стійкою, Сікан – над поперечиною, а Бондаренко з меж штрафного пробив у воротаря.

Відкрити рахунок "Шахтарю" вдалося на 12-й хвилині. Судаков підхопив м'яч на правому боці карної зони та прострілом вивів Сікана на порожні ворота. Форвард "гірників" нагоди не змарнував.

Утім, "моряки" швидко відігралися. Буквально за кілька хвилин в обіймах партнерів по команді опинився Штогрін. Нападник "Чорноморця" на добиванні завершив затяжну атаку одеситів за участі Бадібанги, Бойчука, Брагару та Єрмакова – 1:1.

"Шахтар", однак, продовжив контролювати перебіг подій. Додали в активності "гірники" перед перервою, але Кевін і Бондаренко не змогли пробити Варакуту. Та під завісу першого тайму Егіналдо змусив Салюка сфолити в штрафному – одинадцятиметровий. До позначки підійшов Бондаренко та пробив точно в кут.

На старті другої половини закріпив перевагу "Шахтаря" Судаков. Хавбек пройшов із лівого флангу в центр карного майданчика та відправив м'яч у лівий нижній кут. Варакута не зміг допомогти "Чорноморця" в цій ситуації.

Далі команда Пушіча трохи збавила оберти. Та час від часу моменти біля воріт "моряків" таки виникали. Ось Егіналдо на дальній стійці курйозно не зміг замкнути простріл Судакова. Потім Кевін на завершення сольного проходу не влучив у площину воріт. У відповідь Єрмаков спробував забити в ближній кут – Різник парирував.

Усі запитання щодо першого фіналіста національного турніру зняв Судаков. На 79-й хвилині в контратаці Бондар зіграв на Траоре, а той кинув хавбеку на правий фланг атаки. Той накрутив дует оборонців і холоднокровно відправив м'яч у дальній кут.

Фінальні 10 з гаком хвилин були вже формальністю. Більше команди не забивали, тож "Шахтар" здобув розгромну перемогу над "Чорноморцем" і першим вийшов у фінал Кубка України. Другий фіналіст визначиться в протистоянні житомирського "Полісся" і полтавської "Ворскли".