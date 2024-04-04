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Кубок Украины: "Ворскла" победила "Полесье" и стала вторым финалистом соревнований

Фото: Полтавцы покорили Житомир (facebook.com/fcpolissya)
Автор: Антон Федорцив

Полтавская "Ворскла" минимально одолела "Полесье" из Житомира в 1/2 финала Кубка Украины 2023/24.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Кубок Украины, 1/2 финала

"Полесье" – "Ворскла" – 0:1

Гол: Мякушко, 45

Нереализованный пенальти: Будкивский, 81 (П)

 

В стартовые минуты команды поставили на осторожность. Главные события разворачивались в середине поля. Постепенно инициативой завладели полтавчане. В середине тайма появились первые моменты. Вот Степанюк отважился на удар с дистанции – сэйв Бойко. Впоследствии Челядин не смог замкнуть передачу партнера.

На 35-й минуте едва не воспользовались стандартом "полесские волки". Это Шабанов на дальней штанге чудом не переправил в ворота продления подачи от Будкивского. А в следующей атаке сам форвард головой отправил мяч в штангу ворот Исенко.

Но лидером на перерыв ушла "Ворскла". Команда Сергея Долганского оформила гол в раздевалку. Степанюк передачу с левого фланга грудью сбросил на Мякушко, а тот из пределов штрафной пробил под перекладину – 0:1.

"Полесье" попыталось прибавить в атаке с началом второй половины. Луифер задержался с ударом после перспективной передачи Будкивского. Затем выстрел последнего заблокировал защитник. В свою очередь попытку Назаренко с дистанции нивелировал Сиссоко.

Время шло, а территориальное преимущество житомирян никаких дивидендов хозяевам не приносила. Дополнительный импульс "полесские волки" получили от вынужденной паузы из-за воздушной тревоги. Сразу после возобновления игры Хрипчук сфолил против Будкивского – одиннадцатиметровый. К отметке подошел сам пострадавший, но Исенко взял удар форварда в угол!

В конце концов, "Ворскла" удержала победный счет и в третий раз в истории вышла в финал турнира. В сезоне 2008/09 полтавчане выиграли трофей, а в кампании 2019/20 "бело-зеленые" проиграли решающий матч киевскому "Динамо" в послематчевой серии пенальти.

К слову, накануне "Шахтер" дома разгромил "Черноморец" в первом полуфинале Кубка Украины.

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