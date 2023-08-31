Кубок України: "Шахтар", "Динамо" та інші сформували пари 1/8 фіналу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ .

До церемонії приєдналися бойовий медик 112-ї бригади 244-го окремого батальйону Владислав Дунаєнко та олімпійський чемпіон із лижної акробатики Олександр Абраменко. Своїх суперників отримали 16 колективів.

Чемпіон України донецький "Шахтар" зустрінеться з рівненським "Вересом" на виїзді. Натомість наразі останній переможець Кубка України – столичне "Динамо" – в дербі Києва зустрінеться з "Оболонню". Тим часом "Дніпро-1" поїде в гості до "Полісся" з Житомира.

Базовою датою цього раунду обрали 27 вересня. Протистояння складатимуться з одного матчу на полі слабших за рейтингом команд. Фінал Кубка України зіграють 15 травня.

Список матчів 1/8 фіналу Кубка України 2023/24: