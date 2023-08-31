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Кубок України: "Шахтар", "Динамо" та інші сформували пари 1/8 фіналу

Київ, Четвер 31 серпня 2023 12:29
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Кубок України: "Шахтар", "Динамо" та інші сформували пари 1/8 фіналу Фото: "Динамо" вже здолало "пивоварів" у Прем'єр-лізі (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

У столичному Будинку футболу провели жеребкування чергової стадії Кубка України 2023/24. Перелік учасників змагань поповнили провідні команди української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.

До церемонії приєдналися бойовий медик 112-ї бригади 244-го окремого батальйону Владислав Дунаєнко та олімпійський чемпіон із лижної акробатики Олександр Абраменко. Своїх суперників отримали 16 колективів.

Чемпіон України донецький "Шахтар" зустрінеться з рівненським "Вересом" на виїзді. Натомість наразі останній переможець Кубка України – столичне "Динамо" – в дербі Києва зустрінеться з "Оболонню". Тим часом "Дніпро-1" поїде в гості до "Полісся" з Житомира.

Базовою датою цього раунду обрали 27 вересня. Протистояння складатимуться з одного матчу на полі слабших за рейтингом команд. Фінал Кубка України зіграють 15 травня.

Список матчів 1/8 фіналу Кубка України 2023/24:

  • "Верес" – "Шахтар"
  • "Металіст 1925" – "Ворскла"
  • "Рух" – "Олександрія"
  • "Чорноморець" – "Кривбас"
  • "Полісся" – "Дніпро-1"
  • "Вікторія" – "Минай"
  • "Оболонь" – "Динамо"
  • ФСК "Маріуполь" – "Зоря"

Кубок України: &quot;Шахтар&quot;, &quot;Динамо&quot; та інші сформували пари 1/8 фіналу

До слова, раніше "Шахтар" отримав потенційних суперників на груповому етапі Ліги чемпіонів.

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Ворскла Динамо Оболонь Заря Шахтар Днепр-1 Черноморец Александрия
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