Кубок Украины: "Шахтер", "Динамо" и другие сформировали пары 1/8 финала
В столичном Доме футбола провели жеребьевку очередной стадии Кубка Украины 2023/24. Список участников соревнований пополнили ведущие команды украинской Премьер-лиги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.
К церемонии присоединились боевой медик 112-й бригады 244-го отдельного батальона Владислав Дунаенко и олимпийский чемпион по лыжной акробатике Александр Абраменко. Своих соперников получили 16 коллективов.
Чемпион Украины донецкий "Шахтер" встретится с ровненским "Вересом" на выезде. Тем временем последний победитель Кубка Украины – столичное "Динамо" – в дерби Киева встретится с "Оболонью". В свою очередь "Днепр-1" поедет в гости к "Полесью" из Житомира.
Базовой датой этого раунда избрали 27 сентября. Противостояние будут состоять из одного матча на поле более слабых по рейтингу команд. Финал Кубка Украины сыграют 15 мая.
Список матчей 1/8 финала Кубка Украины 2023/24:
- "Верес" – "Шахтер"
- "Металлист 1925" – "Ворскла"
- "Рух" – "Александрия"
- "Черноморец" – "Кривбасс"
- "Полесье" – "Днепр-1"
- "Виктория" – "Минай"
- "Оболонь" – "Динамо"
- ФСК "Мариуполь" – "Заря"
К слову, ранее "Шахтер" получил потенциальных соперников на групповом этапе Лиги чемпионов.
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