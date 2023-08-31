Кубок Украины: "Шахтер", "Динамо" и другие сформировали пары 1/8 финала

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ .

К церемонии присоединились боевой медик 112-й бригады 244-го отдельного батальона Владислав Дунаенко и олимпийский чемпион по лыжной акробатике Александр Абраменко. Своих соперников получили 16 коллективов.

Чемпион Украины донецкий "Шахтер" встретится с ровненским "Вересом" на выезде. Тем временем последний победитель Кубка Украины – столичное "Динамо" – в дерби Киева встретится с "Оболонью". В свою очередь "Днепр-1" поедет в гости к "Полесью" из Житомира.

Базовой датой этого раунда избрали 27 сентября. Противостояние будут состоять из одного матча на поле более слабых по рейтингу команд. Финал Кубка Украины сыграют 15 мая.

Список матчей 1/8 финала Кубка Украины 2023/24: